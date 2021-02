Golf, Pga Tour: Molinari 59esimo ci riprova a Pacific Palisades

Il campione italiano nel week end impegnato ancora in California

L’AT&T Pebble Beach Pro-Am va a Daniel Berger che, con un putt per l’eagle imbucato da 30 piedi (9,144 metri) festeggia il quarto titolo in carriera sul PGA Tour. In California, dopo due Top 10 consecutive, Francesco Molinari chiude al 59/o posto.

Golf, Molinari tra i top 10 nel The American Express

Il trionfo di Berger

Dal doppio bogey alla 18 nel “moving day”, alla prodezza realizzata proprio alla 18, nell’ultima buca del torneo, che vale l’impresa. “E’ stato il putt più bello della mia vita”. Questa la gioia dell’americano Berger che, con un parziale di 65 (-7) colpi, il migliore del quarto giro, su un totale di 270 (67 66 72 65, -18) colpi, ha vinto in volata l’AT&T Pebble Beach Pro-Am superando la concorrenza del connazionale Maverick McNealy, secondo con 272 (-16). Terzo posto (273, -15) ex aequo per altri due giocatori statunitensi, Patrick Cantlay e Jordan Spieth. E quinta posizione (274, -14) condivisa dall’inglese Paul Casey e dall’americano Nate Lashley.

I numeri del vincitore

Secondo insieme ad altri quattro giocatori al termine del terzo round, Berger sul percorso del Pebble Beach Golf Links (par 72), unico campo di gara del week-end (nei primi due giri s’è giocato anche allo Spyglass Hill GC), nell’atto conclusivo dell’evento ha innescato il turbo. Non solo quello finale. Il 27enne di Plantation (Florida) ha firmato 4 eagle nel torneo, portando a 26 i giri consecutivi chiusi con un punteggio pari o sotto il par. Si tratta della striscia attualmente più lunga sul massimo circuito americano maschile.

Golf, PGA Tour: Farmers a Reed ma Chicco Molinari è super

Nella Contea di Monterrey Berger ha calato il poker

Dopo aver vinto il FedEx St.Jude Classic nel 2016 e nel 2017, nel 2020 ha conquistato il Charles Schwab Challenge, primo evento post pandemia del PGA Tour. E se i tre precedenti exploit sono sempre arrivati nel mese di giugno, Berger questa volta ha trionfato a febbraio. Per un’impresa che gli ha permesso di passare dalla 15/a alla 13/a posizione del ranking mondiale e di incassare un assegno di 1.404.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 7.800.000. Ma non solo. Questa infatti è la seconda volta che Berger e Brooks Koepka (reduce dalla vittoria nel Phoenix Open) conquistano consecutivamente un evento del PGA Tour. Nel giugno 2017 Berger vinse il FedEx St. Jude Classic, una settimana dopo Koepka dominò lo Us Open. Ora la storia s’è capovolta. Ma a firmare il doppio exploit - l’altra curiosità - sono ancora i due ex studenti della Florida State University.

PGA Tour, al The Genisis Invitational nuova gara per Chicco Molinari

E’ stato tra i due giocatori del secondo giro, insieme al danese Sebastian Cappelen, a far registrare un parziale bogey free. Poi, nel terzo giro, lo stop, complice anche una penalizzazione di due colpi. Chicco Molinari ha chiuso l’AT&T Pebble Beach al 59/o posto con 288 (69 70 76 73, par) colpi. L’azzurro questa settimana tornerà subito in campo e sempre in California. Il re della Ryder Cup 2018 di Parigi sarà tra i protagonisti del The Genesis Invitational, in programma dal 18 al 21 febbraio a Pacific Palisades. In gara, tra gli altri, ci sarà anche Dustin Johnson, numero 1 mondiale.

Golf, PGA Tours in Arizona con 5.000 spettatori

