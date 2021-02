Verona-Parma 2-1, gol e highlights: Kucka e poi la rimonta scaligera decisa da Barak

15 febbraio 2021 a

Si chiude con la vittoria del Verona sul Parma (2-1), la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Un posticipo che ha visto la formazione allenata da Juric rimontare l'iniziale svantaggio sfruttando in particolare la grande serata di Dimarco che provoca un'autorete e poi confeziona l'assist per il sorpasso. Così il Verona puntella il nono posto in classifica, mentre il Parma non riesce a rialzarsi dalla zona retrocessione in cui ormai si trova da settimane. Neanche la cura D'Aversa, per ora, ha funzionato.

Gran battaglia allo stadio Bentegodi sin dal primo tempo. In vantaggio ci va il Parma. Fallo di Silvestri su Karamoh, rilevato dal Var, sul dischetto ci va Kucka e trasforma portando avanti i suoi (8', 0-1). La reazione del Verona è immediata così come il pareggio: cross dalla destra, spizzata di Lasagna, diagonale di Dimarco "sporcato" da una deviazione, decisiva, di Grassi per il più classico degli autogol (14', 1-1). Dimarco va vicino al gol in altre due occasioni, in particolare sulla punizione calciata al 38' e disinnescata da Sepe con un guizzo felino.

Nel secondo tempo il Verona preme, Colley deve uscire a causa di un infortunio al ginocchio, al suo posto entra Bessa e aiuta i compagni nell'alzare i ritmi di una manovra che alla fine paga: al 61' corne di Dimarco e colpo di testa vincente di Barak (2-1).. Il Parma prova a reagire, cerca il pari con Gervinho e Kucka mentre il Verona punge in contropiede. Ma il risultato non cambia più e per i ducali si tratta della quarta sconfitta di fila. La classifica: Inter 50 punti; Milan 49; Roma 43; Juventus* 42; Atalanta, Lazio e Napoli* 40; Sassuolo 34; Verona 33; Sampdoria 30; Genoa 25; Udinese, Bologna, Benevento e Spezia 24; Fiorentina 22; Torino 17; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12. (* una partita in meno)

