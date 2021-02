Verona-Parma: probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte di Juric e D'Aversa

15 febbraio 2021 a

La partita tra Verona e Parma, al Bentegodi, chiude la ventiduesima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle ore 20,45).

Dopo due sconfitte consecutive con Roma e Udinese, entrambe in trasferta, il Verona vuole riprendere quella marcia che lo aveva portato a incamerare 30 punti nel girone di andata: "È ora di ricominciare a badare al sodo. Dobbiamo tornare al periodo in cui il Verona non concedeva nulla agli avversari. Alla squadra chiedo concentrazione, dopo due sconfitte di fila, per evitare errori banali", le parole di Juric alla vigilia. Il tecnico croato deve fare a meno di due titolari: gli squalificati Faraoni e Zaccagni, quest'ultimo uno delle sorprese del campionato e in odore di Nazionale.

Dall'altra parte D'Aversa vuole una reazione dai suoi, sempre più in difficoltà in classifica: "Credo fermamente alla salvezza, altrimenti non sarei tornato al Parma. Tutti ci sentiamo responsabili, è arrivato il momento di dimostrarlo. Dobbiamo affrontare la partita senza alibi. È fondamentale ritrovare la convinzione. Basta un risultato positivo per far cambiare tutto". Out Pellè fermato da un guaio fisico. La partita tra scaligeri e ducali sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, in streaming tramite il servizio SkyGo dedicato agli abbonati. Le probabili formazioni. VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak; Bessa, Lasagna. (A disposizione: Berardi, Pandur, Ruegg, Ceccherini, Cetin, Lovato, Udogie, Vieira, Sturaro, E. Colley, Salcedo, Yeboah). All. Juric. PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho. (A disposizione: Colombi, Bruno Alves, Iacoponi, Zagaritis, Grassi, Cyprien, Sohm, Karamoh, Zirkzee, Brunetta, Man). All. D'Aversa. ARBITRO: Massimi di Termoli.

