Potenza-Ternana, mercoledì 24 marzo data probabile per il recupero

Per il club rossoverde andrebbe bene perchè a cavallo tra la gara interna con la Vibonese e la trasferta di Bisceglie

La Ternana punta su mercoledì 24 marzo come data per il recupero della gara di Potenza, rinviata sabato scorso per le avverse condizioni meteo (con annesse roventi polemiche). Si tratta di mercoledì 24 marzo, a cavallo tra la sfida casalinga contro la Vibonese (domenica 21 marzo, trentaduesimo turno) e quella esterna di Bisceglie (domenica 28 marzo, trentatreesima giornata).

In caso di accordo tra le parti circa tale data la comitiva rossoverde dopo il match del "Viviani" e in attesa di quello del "Ventura" si fermerebbe in una località tra la provincia di Bari e quella di Bat (Barletta-Andria-Trani). Insomma, per evitare un faticoso viaggio di ritorno in pullman a Terni (di oltre 500 chilometri) sarebbe necessario restare al sud dalla serata di martedì 23 marzo a quella di domenica 28 marzo, con notevoli spese di pernottamento.

E pensare che la società aveva ipotizzato di raggiungere Bisceglie con un volo charter dall'aeroporto di Perugia (o di Ciampino) a quello di Bari Palese.

