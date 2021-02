Inter-Lazio 3-1, gol e highlights: doppietta di Lukaku e rete di Lautaro. Conte sorpassa il Milan ed è primo | Video

14 febbraio 2021 a

a

a

Missione compiuta per l'Inter di Conte. I nerazzurri, nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, battono la Lazio a San Siro e sorpassano il Milan in vetta alla classifica. Ora l'Inter comanda con 50 punti, seguita dai rossoneri a quota 49 e domenica 21 febbraio alle 15 c'è l'attesissimo derby, fondamentale in ottica Scudetto. E pensare che la Lazio di Simone Inzaghi era reduce da sei vittorie di fila. L'Inter (con Eriksen dal primo minuto) ha comandato il gioco sin dall'inizio e passa in vantaggio su rigore al 22': atterramento di Hoedt ai danni di Lautaro.

Dal dischetto Lukaku non perdona per l'1-0 nerazzurro. Nel finale di prima frazione è ancora il belga a siglare il raddoppio, per il gol numero 300 in carriera.

Nella ripresa i biancocelesti provano la reazione e al 16' accorciano le distanze grazie a una deviazione di Escalante su punizione calciata da Milinkovic Savic.

Ma passano appena tre minuti e Lukaku serve a Lautaro l'assist per il 3-1. Con questo risultato dunque la squadra di Conte scavalca il Milan in classifica, mentre la Lazio resta a quota 40.

E al prossimo turno c'è il derby di Milano, crocevia importantissimo in chiave tricolore. Fischio d'inizio alle 15. Per i romani sabato 20 febbraio all'Olimpico c'è la Sampdoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.