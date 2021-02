Volley A femminile, Novara-Bartoccini 3-0: Perugia precipita in classifica

Foto: santi

Brescia vince 3-1 con Casalmaggiore e si porta a un punto dalla squadra di Mazzanti

14 febbraio 2021 a

La sconfitta è più grave di quello che possa sembrare. Non tanto per l'andamento della gara contro un avversario forte e temibile non a caso secondo in classifica. Ma per quanto accaduto sugli altri campi, in particolare a Brescia. La Millenium supera 3-1 Casalmaggiore e si porta a una sola lunghezza dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Quattordici i punti della formazione di Mazzanti, 13 quelli delle bresciane ultime in classifica e oggi retrocesse.

Imoco Conegliano-Bartoccini Perugia 3-1 nel testa coda

E' vero, Perugia ha una gara in meno e questo vuol dire ma la pressione di Brescia a questo punto si fa forte. A Novara è andata così: 25-19, 27-25 e 25-12 nell'ultimo e arrendevole set. Finisce 3-0

IGOR GORGONZOLA NOVARA - BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-19 27-25 25-22)



IGOR GORGONZOLA NOVARA: Herbots 11, Bonifacio 4, Smarzek 5, Daalderop 14, Chirichella 7, Hancock 4, Sansonna (L), Zanette 3, Bosetti 1, Battistoni, Populini. Non entrate: Washington, Tajè, Napodano (L).

Allenatore Lavarini.



BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Carcaces 12, Koolhaas 4, Di Iulio, Havelkova 5, Aelbrecht 12, Ortolani 10, Cecchetto (L), Angeloni 1, Mlinar 1, Agrifoglio, Casillo, Rumori (L), Scarabottini.

Allenatore Mazzanti.



Arbitri: Brunelli, Rapisarda.



Durata set: 26', 31', 30'; Totale: 87'.

MVP: Nika Dalderoop

