Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte sceglie ancora Eriksen, Inzaghi con Correa e Immobile

Attesissimo posticipo serale domenica 14 febbraio a San Siro, dove l'Inter contro la lanciatissima Lazio ha l'opportunità di scavalcare il Milan in vetta alla classifica nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. In casa nerazzurra Conte è orientato a scegliere Perisic (e non Young) per la fascia sinistra. A centrocampo out Vidal, infortunato. Al suo posto Eriksen favorito su Gagliardini. Tra i diffidati Barella e Brozovic, in caso di ammonizione salteranno il derby della prossima settimana.

Nella Lazio ancora qualche dubbio sull'assortimento del terzetto difensivo davanti a Reina: l'unico sicuro di giocare è Acerbi. Ballottaggio aperto tra Patric e Musacchio, con il primo leggermente in vantaggio. Ci sarà Leiva davanti alla difesa, a centrocampo Milinkovic Savic e Luis Alberto e sulle fasce Marusic e Lazzari, con davanti Correa e Immobile.

Queste le probabili formazioni. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte. Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi. Diretta tv dalle 20,45 su Sky Sport 1 (canale 201).

