Trentalange è il nuovo presidente degli arbitri italiani

L'annuncio è arrivato via social. L'Aia, Associazione italiana arbitri, ha un nuovo presidente. Tramite Twitter l'ufficialità della nomina del nuovo presidente dell'associazione che prende il posto di Marcello Nicchi che era in carica da 12 anni: "Alfredo Trentalange è stato eletto Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri".

Trentalange ha 63 anni ed è stato arbitro internazionale tra gli anni '90 e 2000 con 197 partite in Serie A. Al neom presidente anche gli auguri di Francesco Ghirelli, presidente di lega Pro:

“Un augurio di buon lavoro ad Alfredo Trentalange quale Presidente dell’AIA. Un uomo retto e di grandi valori per un impegno di riforma in un momento molto importante. A Marcello Nicchi il riconoscimento di aver guidato l’AIA in un percorso di recupero di credibilità. Oggi ci attende un’opera in FIGC che acceleri il processo di riforma ed Alfredo Trentalange per la sua storia umana e professionale è certamente una garanzia”.

