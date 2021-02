Sampdoria-Fiorentina 2-1, gol e highlights. Decidono le reti di Keità, Vlahovic e Quagliarella | Video

14 febbraio 2021 a

Finisce 2-1 la sfida tra Sampdoria e Fiorentina. Tre punti fondamentali per i padroni di casa: di seguito i video di gol e highlights delle reti dell'incontro. La partita si sblocca al minuto 31, quando Keita Balde porta in vantaggio i blucerchiati con un colpo di testa su assist di Gaston Ramirez.

Passano solo sei minuti e la situazione torna in parità: il colpo di testa di Vlahovic buca Audero dopo un doppio intervento prodigioso del portiere di casa.

Nella ripresa, dopo soli sei minuti da suo ingresso in campo, è però Fabio Quagliarella a riportare in vantaggio i suoi, raccogliendo e girando in rete un assist di Antonio Candreva.

Partita bella e giocata a viso aperto dalle due squadre. Ora la Sampdoria si porta al decime posto in classifica con 30 punti in 22 gare; le stesse dei viola, che però hanno fin qui raccolto solo 22 punti e restano a sette lunghezze dal terzetto in zona retrocessione.

I ragazzi di mister Ranieri stanno lavorando per trovare continuità di gioco e di risultati. Prima di questa gara erano reduci dal pari di Benevento 1-1, dalla sconfitta per 2-0 con la Juventus, dalla vittoria 2-1 con l'Udinese e, prima ancora, dal ko in casa dello Spezia (2-1). Anche la Fiorentina fatica a decollare quest'anno: venerdì scorso la sconfitta con l'Inter per 2-0, prima il pari 1-1 con il Torino; l'ultima vittoria risale al 23 gennaio in casa con il Crotone. Dopo questa partita la Sampdoria è attesa sabato prossimo in casa della Lazio (ore 15), poi dalla sfida casalinga di domenica 28 febbraio contro l'Atalanta (ore 12.30). La Fiorentina, invece, sarà impegnata venerdì pomeriggio (ore 18.30) in casa contro lo Spezia e la domenica successiva a Udine (ore 15).

