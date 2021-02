Cagliari-Atalanta 0-1, gol e highlights. Muriel decisivo allo scadere | Video

14 febbraio 2021 a

a

a

La sfida tra Cagliari e Atalanta finisce 0-1 e per i padroni di casa si tratta dell'ennesima beffa a pochi secondo dal fischio finale. Di seguito il video del gol e highlights che vale tre punti, messo a segno da Luis Muriel.

E' stata una partita non bella quella in casa dei rossoblù, che non hanno dato mai l'impressione di poter sbloccare il match, malgrado siano bisognosi di punti per non rimanere sempre più invischiati nelle zone basse della classifica. L'Atalanta, dal canto suo, non ha brillato come in altre occasioni ma ha fatto di tutto per vincere, credendoci fino alla fine. La Dea torna così a conquistare tre punti utili per salire a quota 40 in classifica, al pari di Lazio e Napoli (entrambe con una partita in meno). I rossoblù invece restano a 15 punti e potrebbero ora essere raggiunti o superati anche da Parma e Crotone.

La Roma schianta l'Udinese 3-0 con Veretout e Pedro | Video

Il Cagliari veniva da un periodo "nero" che, fatto salvo il pari 1-1 con il Sassuolo del 31 gennaio, ha visto solo sconfitte (1-0 con la Lazio domenica scorsa, 1-0 col Genoa il 24 gennaio, 2-0 col Milan il 18 e 3-1 con l'Atalanta in Coppa Italia il 14 gennaio). Al contrario l'Atalanta vive un buon momento: in settimana ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, conquistando l'accesso alla finale del torneo, anche se sabato scorso si è fatta rimontare da 3-0 a 3-3 in casa dal Torino. Prima ancora, il 31 gennaio, la sconfitta casalinga con la Lazio per 3-1, che era venuta dopo la vittoria in casa del Milan del 27 gennaio per 3-0. Dopo questa partita il Cagliari giocherà nuovamente tra le mura amiche contro il Torino venerdì sera (ore 20.45), mentre domenica 28 febbraio sarà di scena a Crotone (ore 15). L'Atalanta, invece domenica prossima ospiterà il Napoli (ore 18), recentemente sconfitto 3-1 in Coppa Italia, per poi andare a Genova, sponda doriana, per anticipo dell'ora di pranzo di domenica 28 febbraio.

Spezia-Milan 2-0, gol e highlights: Maggiore e Bastoni stendono i rossoneri. Chance del sorpasso per l'Inter | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.