Roma-Udinese 3-0, gol e highlights. Decidono la doppietta di Veretout e Pedro | Video

Roma-Udinese finisce 3-0 per i padroni di casa. Di seguito i video di gol, highlights e tabellino dell'incontro delle ore 12.30 di questa 22esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Roma si risolleva dopo il ko di Torino con la Juventus e vola a 43 punti, superando di nuovo proprio i bianconeri, fermati ieri dal Napoli. Ora gli uomini di Fonseca si trovano al terzo posto, a sei punti dal Milan momentaneamente capolista. L'Udinese mette invece fine a una buona serie di cinque risultati utili consecutivi, facendo un passo indietro sul fronte del gioco.

La partita è stata decisa virtualmente nel primo tempo: al 5' Roma già in vantaggio con un colpo di testa di Veretout su assist di Giacomo Mancini. Il raddoppio al 25', su rigore: sempre Veretout dal dischetto batte Musso. Cinque minuti dopo il Var ha annullato un altro gol alla Roma. Nel primo tempo non c'è partita, con gli ospiti mai pericolosi dalle parti del portiere giallorosso. Nella ripresa non succede molto, con la Roma che controlla e l'Udinese che non riesce a variare l'inerzia del match, malgrado l'attacco di fatto rinnovato con il neo acquisto Llorente e Deulofeu, che si sta lasciando alle spalle i problemi che lo hanno attanagliato negli scorsi mesi.

Il 3-0 con Pedro arriva in pieno recupero, con l'attaccante lesto a sfruttare un pallone rimasto vagante al limite dell'area dopo un'azione insistita dei giallorossi. Ora, dopo l'impegno di Europa League, la Roma è attesa tra una settimana in casa del Benevento.

il Tabellino: Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout (33’ st Pedro), Spinazzola (41’ st Peres); Pellegrini (41’ st Diawara), Mkhitaryan; Mayoral (24’ st Dzeko). A disp. Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Pastore, Perez, El Shaarawy. All. Fonseca.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Larsen (18’ st Molina), De Paul, Walace (40’ st Nestorovski), Arslan (29’ st Makengo), Zeegelaar (29’ st Ouwejan); Llorente (18’ st Okaka), Deulofeu. A disp. Gasparini, Scuffet, Braaf, Micin, Becao, De Maio. All. Gotti.

