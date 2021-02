Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv: Fonseca preferisce ancora Borja Mayoral a Dzeko

14 febbraio 2021 a

Roma in campo per il lunch match di domenica 14 febbraio all'Olimpico contro l'Udinese, nella sfida valevole per la ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Nei giallorossi Fonseca sembra orientato a preferire ancora Borja Mayoral a Edin Dzeko per il ruolo di terminale offensivo. Problemi fisici per Kumbulla, al suo posto dovrebbe giocare Cristante che formerà il terzetto difensivo insieme a Mancini e Ibanez.

Pellegrini torna dalla squalifica e occuperà nuovamente il ruolo di trequartista vicino a Mkhitaryan, lasciando così libero il posto a centrocampo per Villar al fianco di Veretout. In porta confermato Pau Lopez. Nell'Udinese non ci sarà Pereyra, infortunato. Al suo posto si candida per una maglia da titolare Walace, che completerà il terzetto di centrocampo composto già da De Paul e Arslan. In attacco probabile la prima chance da titolare per Llorente al fianco di Deulofeu.

Queste le probabili formazioni. Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral. All. Fonseca. Udinese: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. All. Gotti. Diretta tv su Dazn e sul canale 209 della piattaforma Sky a partire dalle 12,30.

