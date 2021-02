Le croci a Gubbio, Ghirelli: "Delinquenti, vergognatevi!"

Duro intervento di condanna del presidente di Lega Pro: "La città non vi merita"

In riferimento alle croci rinvenute a Gubbio sopra la variante contro presidente e dirigenti rossoblù, la Lega Pro è intervenuta per condannare duramente il gesto.

“Vergogna - dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- è un gesto pieno di odio che rende il calcio un luogo inaccettabile. Mi auguro che le Forze dell’Ordine assicurino questi delinquenti al procedimento penale che meritano".

"Non c’è giustificazione alcuna - prosegue il presidente Ghirelli -. Il malcontento per l’andamento della squadra? Un’ azione errata della dirigenza ? No, quelle croci vi condannano senza se e senza ma. Con voi delinquenti il calcio non ha legami. Siete banditi e una citta’ nobile come Gubbio non ha con voi alcun legame. Vergognatevi!”

