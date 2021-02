Luna Rossa vince ancora: 4-0 su Ineos Team Uk nella finale di Prada Cup

14 febbraio 2021 a

Vela, altra vittoria di Luna Rossa nelle acque della Nuova Zelanda. Il team italiano ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos Team Uk di Ben Ainslie, portandosi così a un totale di 4-0 nella finale di Prada Cup.

Gli italiani hanno ottenuto la prima vittoria con un vantaggio di 13 secondi, mentre nella successiva regata Luna Rossa ha collezionato un successo più netto, sfruttando un errore in avvio del team di Ineos e e cogliendo con grande abilità un cambio di vento. Le gare si sono disputate a velocità molto elevate per delle imbarcazioni, superando spesso gli 85 chilometri orari. Ne mancano altre tre per aggiudicarsi la competizione velistica.

Adesso la gara si ferma per due giorni per riprendere nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio. L'imbarcazione italiana in 24 ore, quindi, ha infilato un uno-due terrificante contro i rivali, aprendo così la strada verso la vittoria. Regate senza sbavature, in pieno controllo per tutta la loro durata, una prova di forza e di dominio che lascia ben sperare per l'equipaggio italiano. In semifinale Luna Rossa aveva superato il team statunitense di American Magic.

