Spezia-Milan 2-0, gol e highlights: Maggiore e Bastoni stendono i rossoneri. Chance del sorpasso per l'Inter | Video

Clamorosa sconfitta del Milan in casa della matricola Spezia nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. I rossoneri quindi subiscono la prima sconfitta in trasferta di questo campionato e così domenica 14 febbraio l'Inter, impegnata in casa contro la Lazio, avrà l'opportunità del sorpasso.

La capolista è apparsa sin da subito sottotono rispetto alle ultime uscite e non è riuscita a pungere, con un Ibrahimovic nervoso e poco lucido sotto porta.

I gol sono arrivati nella ripresa: al minuto 11 Maggiore ha sbloccato la situazione e al 22' con un gran sinistro Bastoni (soltanto omonimo del difensore dell'Inter) ha raddoppiato per il definitivo 2-0. Con questo risultato i liguri balzano a quota 24 in classifica, mentre la squadra di Pioli resta a 49, a +2 sui cugini nerazzurri, che domenica 14 febbraio avranno pertanto la grande opportunità del sorpasso, anche se si troveranno di fronte la lanciatissima Lazio, reduce da sei vittorie di fila.

