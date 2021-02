Spezia-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pioli recupera Kjaer e si affida a Leao

13 febbraio 2021 a

Occasione importante al Picco per il Milan, che sabato 13 febbraio affronta lo Spezia per allungare in vetta della classifica, nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Solito 4-3-3 per Italiano, che deve ancora fare i conti con la pesante assenza di Nzola, fermo da metà gennaio, oltre agli indisponibili Farias, Terzi, Mattiello, Piccoli e Ferrer. Torna dalla squalifica Saponara.

Per quanto riguarda il Milan, Pioli recupera Kjaer in difesa accanto a Romagnoli, mentre Calhanoglu rientrerà dal primo minuto giostrando sulla trequarti. La vera novità, però, è Leao (per lui doppietta all'andata) preferito a Rebic nel ruolo di esterno sinistro nel tridente alle spalle di Ibrahimovic.

Queste le probabili formazioni. Spezia: Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Bastoni; Sena, Saponara, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Verde. All. Italiano. Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Salelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli. Diretta tv su Dazn (o sul canale 209 di Sky) a partire dalle 20,45.

