Napoli-Juventus 1-0, gol e highlights. Rigore di Insigne

13 febbraio 2021 a

a

a

Gattuso tira un sospiro di sollievo: Insigne con un rigore rilancia il Napoli e l'1-0 alla Juventus puntella la panchina del tecnico dopo i forti scossoni degli ultimi giorni. Il capitano partenopeo stavolta non sbaglia dagli undici mentre e realizza il gol numero 100 con la maglia del Napoli. Brutto ko per i bianconeri che non perdevano (e non subivano gol in campionato) dal 17 gennaio con l'Inter. Un passaggio a vuoti che rischia di compromettere la corsa scudetto. Male i bianconeri nel primo tempo, meglio nella ripresa quando però hanno trovato un Meret reattivo. Mercoledì però c'è già l'occasione per il riscatto: la squadra di Pirlo si tuffa in Champions League e sfiderà, in trasferta, il Porto.

Conte rifiuta il Tapiro d'oro di Striscia. No a Staffelli dopo lo scambio di insulti con Andrea Agnelli

Nel primo tempo alla Juve non basta un possesso palla che sfiora il 60%: troppo lontana dalla porta, mai pericolosa al tiro, un po' pasticciona dentro la propria area con Chiellini che prima rischia su Maksimovic (17'), poi saltando dà una manata a Rrahmani - inizialmente non vista dall’arbitro - che costa il calcio di rigore. Sul dischetto, nonostante l'errore in Supercoppa, ci va Insigne e il capitano partenopeo stavolta non fallisce scaraventando un destro potente sotto la traversa (31', 1-0).

Nel secondo tempo la Juventus è più aggressiva e diventa protagonista Meret con tre parate decisive. La prima al 49': girata sottoporta di Ronaldo che trova Meret prontissimo. La seconda al 57': punizione dalla destra di Bernardeschi che al limite dell'area, dopo un velo di Rabiot, trova Chiesa il cui destro è una sassata che però trova reattivo il portiere partenopeo. Ci prova quindi Ronaldo (74') ma Meret risponde ancora presente, quindi un altro missile di Chiesa si allarga mezzo metro di troppo (85'). Nonostante il recupero di 6' i bianconeri non riescono a sfondare. La classifica. Milan 49, Inter 47, Juventus 42, Roma e Napoli 40, Lazio* e Atalanta 37, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 27, Genoa 25**, Udinese e Benevento** e Bologna 24**, Fiorentina 22, Spezia 21, Torino 17**, Cagliari 15*, Parma 13, Crotone 12 (* una partita in meno, ** una partita in più).

Pari tra Bologna e Benevento: 1-1 con gol di Sansone e Viola | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.