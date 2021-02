Tiro con l'arco, c'è un'umbra con la nazionale olimpica

Gli azzurri al lavoro al centro tecnicofederale di Cantalupa. Tra i convocati la perugina Laura Baldelli

13 febbraio 2021 a

a

a

Prosegue senza soste il cammino della Nazionale Olimpica FITARCO che, dopo i due raduni di gennaio, torna a svolgere un lavoro di gruppo al Centro Tecnico Federale di Cantalupa (To), mantenendo nel mirino la qualificazione della squadra maschile e femminile per i Giochi Tokyo.

Tiro con l'arco, la nazionale giovanile paralimpica a Terni

Una settimana di lavoro fino al 17 febbraio, permetterà agli azzurri di continuare ad allenarsi al chiuso sulla distanza olimpica dei 70 metri, con l'obiettivo di centrare i pass che permetterebbero all'Italia di arrivare in Giappone al completo con 6 posti nella tappa di coppa del mondo di Parigi a fine giugno. Attraverso il raduno è infatti possibile allenare l'affiatamento dei terzetti, soprattutto considerando che ad oggi i regolamenti modificati a causa della pandemia di Covid-19 ancora non permettono di disputare le competizioni a squadre.

Seguiti dallo staff tecnico della Nazionale, che vede in prima linea il Coordinatore Tecnico Sante Spigarelli e il suo assistente Giorgio Botto, i coach Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli, il preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti, il fisioterapista Davide Caraffini e lo psicologo Manolo Cattari, sono arrivati ieri gli arcieri azzurri nel ritiro piemontese per cominciare oggi il programma di lavoro che si concluderà il prossimo mercoledì.

Tiro con l'arco, prima gara internazionale per l'Italia

I convocati sono 17 in totale, con la novità dell'atleta "in visione" Sara Noceti (Arcieri Tigullio), alla sua prima presenza in raduno con la Nazionale maggiore. Oltre all'arciera ligure, confermate le altre 8 azzurre: Tatiana Andreoli e Lucilla Boari delle Fiamme Oro, le atlete dell'Aeronautica Militare

Elena Tonetta (presente dal 10 al 13 febbraio), Vanessa Landi (dal 12 al 17 febbraio) e Tanya Giaccheri, con Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Laura Baldelli (Arcieri Augusta Perusia) e Karen Hervat (Trieste Archery Team).

Il gruppo maschile conterà sull'aviere Mauro Nespoli che rimarrà a Cantalupa dal 12 al 15 febbraio e sugli altri portacolori dell'Aeronautica David Pasqualucci, Marco Galiazzo, Marco Morello e Luca Melotto, insieme a Federico Musolesi (Castenaso Archery Team), Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca) e Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia).

Scarzella confermato Presidente Fitarco “Ripartiamo uniti”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.