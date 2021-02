Napoli-Juventus, probabili formazioni e dove vedere in tv la partita del 13 febbraio

13 febbraio 2021 a

a

a

Napoli e Juventus si affrontano oggi, sabato 13 febbraio, nell'anticipo delle ore 18 della 22esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Ecco probabili formazioni e dove vedere la partita in tv. Si tratta di una sfida decisiva per entrambe le squadre: i bianconeri vogliono continuare la rincorsa al vertice della classifica dopo la serie di vittoria inanellate a partire dalla sconfitta con l'Inter di inizio gennaio.

L'Atalanta batte il Napoli 3-1 e vola in finale contro la Juventus

Il Napoli, invece, deve tornare a fare punti per non perdere il treno delle prime quattro posizioni, valido per la qualificazione alla prossima Champions League. tanti gli assenti in entrambe le squadre. Sta messo meglio Pirlo, che tuttavia dovrà fare a meno di Leonardo Bonucci, Arthur, Ramsey e Dybala. Difesa da inventare, invece, per Gennaro Gattuso, il cui futuro sulla panchina partenopea passa anche dal risultato di oggi pomeriggio. Incrinato il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentis, Gattuso ha un disperato bisogno di punti, dopo le sconfitte con lo Spezia in campionato, seguite da quella con la Juventus in Supercoppa italiana e con l'Atalanta in Coppa Italia.

Pari tra Bologna e Benevento: 1-1 con gol di Sansone e Viola | Video

Il Napoli dovrebbe schierarsi con il modulo 4-3-3, con Ospina in porta; difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski a centrocampo e Lozano, Osimhen, Insigne in avanti. La Juventus dovrebbe rispondere con un 4-4-2 con Szczesny in porta; linea difensiva con Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo (in ballottaggio con Frabotta visto che Alex Sandro è acciaccato); McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa sulla mediana e la coppia formata da Morata e Ronaldo in avanti. La partita sarà diretta dall'arbitro Doveri di Roma. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, in diretta streaming la gara sarà visibile su Sky Go e Now Tv. Al termine dell'incontro, inoltre, gol e highlights saranno visibili anche sul nostro sito corrieredellumbria.it.

Poker del Milan contro il Crotone. Ibrahimovic e Rebic riportano i rossoneri in vetta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.