Vela, Luna Rossa avanti 2-0 su Ineos Team nella finale di Prada Cup

Vela, Luna Rossa non poteva iniziare meglio la finale di Prada Cup contro Ineos Team Uk: 2-0 per l’imbarcazione italiana. Luna Rossa è sempre apparsa in controllo sin dalle prime battute. L’equipaggio guidato da Max Sirena apre il primo confronto entrando mure a sinistra e vincendo la partenza contro gli inglesi, che cadono dai foil e faticano a riprendere il volo, tanto da restare per oltre un minuto in displacement nell’entry box.

Sono secondi preziosi che permettono a Luna Rossa di allungarsi di oltre 600 metri sulla parte sinistra del campo di regata, da dove entra più pressione. Anche quando Ineos riesce a riprendere il passo, Luna Rossa gestisce con attenzione il vantaggio che aumenta gate dopo gate e viene mantenuto sempre sopra il minuto, grazie alla conduzione precisa e alle manovre pulite su tutti i giri di boa. La regata si chiude così con Luna Rossa che attraversa la linea di arrivo con 1’56" di vantaggio. La musica non cambia nemmeno nella seconda prova dove l’imbarcazione italiana, a cui stavolta tocca il lato destro dell’entry box, va subito a cercare gli avversari.

Gli inglesi si difendono chiedendo una penalità che non viene assegnata, allo scadere dei due minuti Luna Rossa parte sulla linea sopravvento agli inglesi e al primo incrocio inizia a conquistare i primi metri di vantaggio che aumentano per tutto il corso della regata. I distacchi, rispetto al primo confronto, sono un pò più vicini, ma Luna Rossa non si fa riprendere e chiude davanti di 26 secondi. "È stata una giornata positiva iniziata nel modo migliore, ma siamo solo all’inizio e abbiamo vinto solo le prime due regate", commenta Sirena, skipper e team director di Luna Rossa. "Sarà importante mantenere la concentrazione alta perchè può succedere di tutto. Sicuramente riscenderemo in acqua con la consapevolezza che la barca va molto bene. Questo per noi è stato molto importante perchè ci ha aiutato a capire dove eravamo in termini di performance rispetto ai nostri avversari".

