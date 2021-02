Bologna-Benevento, probabili formazioni e dove vederla in tv: Orsolini ancora in panchina. Inzaghi con Lapadula

12 febbraio 2021 a

a

a

Si apre venerdì 12 febbraio il programma della ventiduesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara infatti si sfidano Bologna e Benevento, due formazioni per il momento tranquille per quanto riguarda la zona salvezza. Nel Bologna assente Svanberg per squalifica, Mihajlovic a centrocampo sceglie Nico Dominguez al fianco di Schouten. Sorpresa in attacco, dove Skov Olsen dovrebbe essere confermato a destra con Orsolini nuovamente in panchina nonostante il gol segnato a Parma nel 3-0 a favore dei rossoblù.

Serie A, troppa Inter per il Benevento: 4-0. Doppietta di Lukaku I Video

A completare la linea dei trequartisti ci saranno Soriano e Sansone, con Barrow a ricoprire il ruolo di centravanti. Due assenze pesanti a centrocampo per Pippo Inzaghi, che non potrà contare sugli squalificati Ionita e Improta. Nel Benevento ci saranno quindi Viola ed Hetemaj ad accompagnare Schiattarella. In avanti sicuro di una maglia da titolare Lapadula, alle sue spalle ci sarà certamente Caprari. L'unico ballottaggio è tra Iago Falque e Roberto Insigne, con quest'ultimo favorito.

La Sampdoria pareggia a Marassi con il Benevento. Keita risponde a Caprari | Video

Queste le probabili formazioni. Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic. Benevento: Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi. Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), con fischio d'inizio alle 20,45.

Due gol di Barrow e la rete di Orsolini stendono il Parma: il Bologna vince 3-0

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.