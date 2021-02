Champions League volley, c'è Sir-Modena ai quarti di finale

Foto: benda

Derby con Modena per la Sir Sicoma Monini nei quarti di finale di Champions League. Il nome della squadra perugina è uscito per ultimo dall’urna in Lussemburgo, dove si è svolto il sorteggio che vedeva al via ben tre formazioni italiane.

Sir-Tours 3-1, Perugia conquista il primo posto nella Pool B di Champions

Non era facile evitare un derby e per la squadra di coach Vital Heynen è venuto fuori quello con la formazione emiliana (andata il 21 0 22 febbraio). La Sir era fra le quattro teste di serie dopo aver vinto la Pool B battendo a Perugia la Lube Civitanova e Tours. Nonostante ciò il sorteggio non l'ha aiutata e l'urna europea le ha riservato un turno più difficile di quello toccato a Lube e Trento, le altre formazioni in gara in corsa per il titolo continentale. In caso di vittoria nei quarti di finale, i Block Devils potrebbero affrontare l’Itas Trentino che se la vedrà contro Berlino. Civitanova, invece, è nella parte alta del tabellone e giocherà contro i polacchi del Kedzierzyn-Kozle. Poi, però, sarà molto dura. In caso di successo ci sarà, intatti, una tra Zenit Kazan e Belchatow.

Sir-Lube 3-0, primo posto del girone di Champions a un passo

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2021

PGA Skra Belchatow (Polonia)-Zenit Kazan (Russia)

Cucine Lube Civitanova (Italia)-Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonia)

Berlin Recycling Volleys (Germania)-Itas Trentino (Italia)

Leo Shoes Modena (Italia)-Sir Sicoma Monini Perugia (Italia)

Superlega, Sirci e il nuovo acquisto Muzaj: "E' il piano C"

