Gubbio, dopo l'infortunio di Cucchietti arriva Savelloni

Il presidente Notari ha deciso per l'acquisto di un nuovo portiere

"Il Presidente Sauro Notari comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Luca Savelloni nato a Roma il 16 Luglio 1995 ruolo portiere. L'accordo tra le parti prevede qualche giorno di allenamento con il gruppo e successivamente la società valuterà se tesserare o meno il ragazzo. Savelloni che in carriera ha vestito le maglie di Pescara, Aversa Normanna, L'Aquila, Racing Roma e Rende si unirà al gruppo dopo aver espletato le formalità mediche".

Questo il comunicato del Gubbio calcio con cui si annuncia il possibile arrivo di un nuovo portiere. E' la diretta conseguenza della gravità dell'infortunio di Cucchietti, uscito al 41' del primo tempo di Gubbio-Sudtirol (1-2). Come si ricorderà il portiere, il migliore in campo fino a quel momento, durante un rinvio ha accusato un forte dolore alla coscia destra. Da subito si è compresa la gravità della situazione che in giornata sarà accertata in maniera definitiva dalla risonanza magnetica.

Si teme un lungo stop, almeno di 50 giorni, per cui la società con in testa il presidente Notari hanno deciso di intervenire. In particolare, l'acquisto è stato deciso (come si legge nella nota) dal presidente in prima persona. Per Cucchietti proprio una stagione sfortunata. E' il secondo grave infortunio dopo la doppia frattura della mandibola che lo aveva tenuto fuori nel periodo pre natalizio fino alla ripresa del campionato.

