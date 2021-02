Sir-Tours 3-1, Perugia conquista il primo posto nella Pool B di Champions

Foto: oreste testa

La squadra di Heynen in versione Sicoma Monini supera in rimonta i francesi

11 febbraio 2021 a

a

a

Missione compiuta. La Sir regola in rimonta il Tours (3-1) e fa il pieno di buone notizie. Il successo da tre punti sui francesi consente ai ragazzi del patron Sirci di chiudere la Pool B al primo posto e di essere tra le teste di serie in ottica quarti di finale.

Sir-Trento 3-0, Perugia vola in finale di Coppa Italia

Inoltre, al cospetto dei transalpini, si mette in mostra un buonissimo Atanasijevic. L’opposto entra all’alba del primo set e si congeda dal match con 13 punti con il 53%, e soprattutto tre ace. Un buon segnale. Leon, Mvp della sfida, ne aggiunge 19. In doppia cifra anche Plotnytskyi con 14 ed un ottimo Solè che mura e segna in più di un momento delicato o potenzialmente tale. L’argentino chiude con 12 punti, 4 muri e l’80% in attacco.

Lube-Sir 3-1, la Coppa Italia resta a Civitanova

Venerdì il sorteggio con Perugia testa di serie dopo la grande rimonta operata nella bolla del PalaBarton. Una vera e propria impresa considerato come erano andate le cose in Francia.

Sir-Monza 0-3, Perugia perde con le seconde linee

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.