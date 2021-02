Gubbio, il portiere Cucchietti fuori 50 giorni

Foto: belfiore

L'esame ecografico ha evidenziato una lesione alla gamba destra

"As Gubbio 1910 comunica che il calciatore Tommaso Cucchietti si è sottoposto in mattinata ad esame ecografico per valutare l'entità del problema accusato domenica. L'esame ha evidenziato una lesione muscolare alla gamba destra la cui precisa entità verrà valutata dopo una risonanza magnetica che verrà effettuata nella giornata di venerdì". Questo il comunicato della società rossoblù che evidenzia una lesione per il portiere Cucchietti infortunatosi al 41' del primo tempo della gara di domenica scorsa con il Sud Tirol. Venerdì se ne saprà di più ma come si temeva si tratta di un infortunio serio che potrebbe tenere il portiere lontano dai campi di calci per una cinquantina di giorni.

