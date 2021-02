Equitazione endurance, 100 giorni al Longines FEI World Championsship 2021

La kermesse è in programma il 22 maggio a Pisa con cavalli e atleti provenienti da tutto il mondo

10 febbraio 2021 a

a

a

Inizia il conto alla rovescia per il Longines FEI Endurance World Championship 2021. Fra 100 giorni l’ippodromo di San Rossore sarà teatro di un evento tanto atteso quanto simbolico della volontà di tornare alla normalità attraverso uno sport, l’endurance, i cui valori si fondano sul vero sodalizio tra cavallo e uomo. L’appuntamento è per sabato 22 maggio 2021, quando la Toscana e in particolare Pisa ospiteranno il Longines FEI Endurance World Championship 2021, nell'ambito della sesta edizione di Toscana Endurance Lifestyle.

Il direttore dell'evento, l’irlandese Brian Dunn, e sistemaeventi.it, in pieno accordo con la Federazione equestre internazionale (FEI) e la Federazione italiana sport equestri (FISE) e con il supporto istituzionale di Comune di Pisa e Regione Toscana, stanno lavorando a pieno ritmo per allestire un Campionato del mondo basato su obiettivi ambiziosi, a cominciare dalla tutela sanitaria e dal rispetto dei protocolli dettati dalla pandemia Covid-19.

“L’Italia – ha dichiarato il presidente della FISE, Marco Di Paola - sarà una grande protagonista delle scene equestri internazionali di questo 2021 e del prossimo 2022. Il primo appuntamento sarà proprio il Campionato del Mondo di Endurance di San Rossore per aprire il 2021 a grandi successi sportivi. Il Longines FEI Endurance World Championship 2021 rappresenta un vero segnale di ripartenza e rinascita dello sport, dopo una stagione segnata dalla pandemia. Gli sport equestri sono uno sport sicuro e l’endurance, per le sue caratteristiche tipiche, lo è certamente ancora di più. Il mio ringraziamento va a sistemaeventi.it, che con lungimiranza e con la consueta serietà si sta adoperando per dar vita a un evento che si preannuncia davvero unico. Un ringraziamento va poi rivolto alla FEI, che sta offrendo un nuovo impulso alla disciplina dell’endurance e che, con questa e con l'assegnazione dei Campionati del Mondo FEI Eventing e Driving all'Italia, ha voluto premiare gli sforzi del nostro Paese, e soprattutto agli sponsor e alle Istituzioni regionali e locali, che consentono di realizzare una manifestazione sportiva di altissimo livello e di mettere l'Italia al centro della scena mondiale”.

"Con il Longines FEI Endurance World Championship 2021 ci apprestiamo a vivere il momento più alto del processo di crescita della nostra società. - sottolinea Gianluca Laliscia, Ceo e chairman di Sistemaeventi.it - Si tratta di un'altra grande sfida che ci inorgoglisce e per la quale stiamo lavorando con il massimo impegno, nel rispetto delle esigenze dettate dai protocolli di sicurezza legati al Covid. Vogliamo riaffermare ed esaltare i grandi valori dello sport e dell'endurance in particolare. L'evento di San Rossore sarà l'occasione giusta per ripartire e per dimostrare che anche lo sport può contribuire alla rinascita e alla ripartenza del nostro Paese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.