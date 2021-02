Juventus-Inter 0-0: gli highlights. I bianconeri si qualificano per la finale di Coppa Italia

09 febbraio 2021 a

La Juventus centra la diciannovesima finale di Coppa Italia. La partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia, con l'Inter all'Allianz Stadium di Torino, finisce 0-0. Decisiva così la vittoria nella gara di andata dei bianconeri al Meazza (1-2).

Nel primo tempo l'avvio è caratterizzato dal possesso palla della Juventus, poi quando l'Inter riesce ad alzare il baricentro riesce a costruire alcune situazioni pericolose su palla inattiva senza però costringere Buffon a interventi provvidenziali. Nel finale squillo di Ronaldo ma Handanovic si fa trovare pronto (43'). Un'interpretazione della partita, quella dei bianconeri, simile a quella giocata con la Roma nell'ultimo turno di campionato. Una difesa meno aggressiva, una partita di attesa - grazie anche al vantaggio ottenuto con la vittoria nella gara di andata - e la possibilità di attaccare l'Inter sfruttando gli spazi e la profondità.

A inizio ripresa ci prova subito Hakimi ma il suo tiro finisce di poco alto sopra la traversa (52'). Ci riprova CR7 con un contropiede ma il suo tiro con il mancino in diagonale si alza di un metro di troppo (59'). L'Inter fatica a trovare spazi quando attacca, la sua manovra è troppo lenta. Così quando la Juve si affaccia dalle parti di Handanovic è pericolosa. Ancora con Ronaldo al 64': da dentro l'area, un po' defilato, il portoghese ci prova con un tocco di esterno, ma il portiere nerazzurro risponde con ottimi riflessi al diagonale sul secondo palo. La serata vive sulla sfida tra Handanovic e Ronaldo: il portiere è superlativo nel destro ravvicinato di CR7 (70'). Poi la Juve gestisce e l'Inter, nonostante i cambi, non ha la forza per cambiare le sorti della semifinale. In finale la squadra di Pirlo affronterà la vincente tra Napoli e Atalanta in campo domani (la gara di andata è terminata 0-0).

