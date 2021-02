Juventus-Inter: le probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte in Coppa Italia di Pirlo e Conte

09 febbraio 2021 a

Una settimana dopo la gara di ritorno, Juventus e Inter si affrontano oggi per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia: in palio la finale contro una tra Napoli e Atalanta. Si riparte dal 2-1 del Meazza, quando una doppietta di Cristiano Ronaldo ribaltò il momentaneo vantaggio dei nerazzurri firmato Lautaro Martinez in una partita molto avvincente.

"La Juventus dovrà giocare come sta facendo nelle ultime partite. È il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in finale, un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi" ha detto Pirlo alla vigilia. I bianconeri sembrano aver trovato solidità e continuità di risultati e dopo il ko proprio contro l'Inter in campionato ha inanellato una striscia di sei vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, inclusa la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. La squadra di Conte, invece, per approdare in finale ha bisogno di vincere cercando di subire il meno possibile. "Dovremo far tesoro di quello che è successo nell’ultima partita e cercare di essere perfetti perché per battere la Juve bisogna giocare una partita che sfiori la perfezione. Chi indossa questa maglia ha l’obbligo, a prescindere dalla vittoria, di rendere orgogliosi i nostri tifosi, questa deve essere sempre la nostra missione" ha detto il tecnico dei nerazzurri. Il fischio d'inizio all'Allianz Stadium di Torino è previsto alle ore 20,45, diretta tv in chiaro su Rai1 (streaming sulla piattaforma Rai Play).

Le probabili formazioni. JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. (A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Frabotta, Bernardeschi, Morata). All. Pirlo. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Martinez. (A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Pinamonti). All. Conte. ARBITRO: Mariani di Aprilia.

