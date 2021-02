Moto3, Cristian Lolli correrà con la SM Poscorse

Il giovane talento spoletino (14 anni) campione italiano Pre Moto3 2020 sarà al via del CIV

Moto3: SM Poscorse chiude l’accordo con Crisitan Lolli

Quest’anno il Campione Italiano Pre Moto3 2020 sarà al via del CIV con una delle due TM aggiornate 2021 che SM Poscorse avrà a disposizione per la stagione. Cristian Lolli, 14 anni di Spoleto, ha debuttato nelle minimoto a 8 anni vincendo subito il Trofeo Umbria Uisp mentre dal 2015 al 2017 si è sempre classificato nei primi tre posti dei Campionati e Trofei cui ha partecipato. Nel 2019 il gran salto in PreMoto3 dove è stato riconosciuto dalla Federazione quale “Talento Azzurro” consacrato con il titolo 2020 dopo un campionato molto combattuto. Beppe Oliveri, Team Manager SM Poscorse ha detto: “Ci fa estremo piacere avere Lolli con noi quest’anno, per lui il debutto nella Moto3 con la nostra TM sarà una sfida ma anche una tappa importante del suo percorso agonisitico”. Cristian Lolli ha aggiunto: “Sono molto carico e non vedo l’ora di guidare una Moto3 cosi performante, dopo due anni di Pre ed il titolo ho oggi nuovi obbiettivi da raggiungere".

