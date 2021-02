Gubbio, infortunio di Cucchietti: si teme lungo stop

Foto: belfiore

Il portiere è uscito dolorante al 41esimo di Gubbio-Sudtirol

Luca Mercadini 09 febbraio 2021

a

a

Il dolore, forte e intenso alla coscia. E' il minuto 41 del primo tempo di Gubbio-Sudtirol. Entrano i sanitari rossoblù, il portiere si è accasciato sul terreno di gioco. Niente da fare, si deve cambiare e sul punteggio ancora sullo 0-0 Torrente è costretto alla sostituzione. Deve uscire Tommaso Cucchietti, dentro il secondo Zamarion. Martedì o mercoledì se ne saprà di più sulle condizioni del giocatore dopo gli esami strumentali. Ma le prime sensazioni non sono purtroppo buone. Si teme un lungo stop, causa stiramento o peggio ancora strappo. Non una stagione fortunata per Cucchietti, fino a quel momento il migliore in campo in Gubbio-Sudtirol. Giusto qualche settimana fa, prima della pausa invernale, in uno scontro di gioco in allenamento si era fratturato in due parti la mandibola, tanto è vero che la società aveva anche pensato a un intervento sul mercato, poi scongiurato. Ora il nuovo infortunio.

