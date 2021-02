Bari, Massimo Carrera nuovo allenatore: missione quasi impossibile, la Ternana è volata a +14

08 febbraio 2021 a

Massimo Carrera nuovo allenatore del Bari (girone C di Serie C). La sconfitta interna galletti con la Viterbese ha certificato la crisi tecnica della squadra e il club ha deciso l'esonero di Gaetano Auteri, lontanissimo dal primo posto in classifica occupato dalla Ternana (+14). I rossoverdi hanno messo ormai una serie ipoteca sulla promozione in Serie B. Così Carrera dovrà cercare di rilanciare comunque il Bari e prepararlo - verosimilmente - ai play off.

Carrera da calciatore ha giocato nel Bari per cinque stagioni, dal 1986 al 1991 vincendo un campionato di Serie B e una Mitropa Cup. Poi il salto alla Juventus dove ha vissuto le sue annate migliori. In cinque stagioni 166 partite e un gol in bianconero vincendo quasi tutto: Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Coppa Uefa e Champions League. Poi altre stagioni importanti all'Atalanta e fine Napoli, Treviso e Pro Vercelli. Da allenatore ha iniziato come coordinatore del settore giovanile della Juventus, poi diventa collaboratore di Conte sostituendolo in panchina quando il tecnico è squalificato per dieci partite, sempre imbattuto, compreso la Supercoppa Italiana. Segue Conte anche nello staff della Nazionale italiana e poi decide di camminare con le sue gambe. Va ad allenare in Russa e vince il campionato con lo Spartak Mosca (non succedeva da diciotto anni) e poi anche la Supercoppa. Quindi l'esperienza in Grecia con l'Aek Atene (miglior risultato la finale della coppa nazionale). Ora il ritorno in Italia, al "suo" Bari. Una sfida complicata ma affascinante.

Come quella di un altro ex difensore e bianconero: quel Pablo Montero che la Sambenedettese ha richiamato in panchina nel girone B della Serie C. Si riprende il posto che aveva lasciato a Zironelli che però dopo l'ultimo ko si è dimesso. Dovrà cercare di migliorare il quinto posto. Ma prima dovrà fare la quaranterna perché Montero nel frattempo era tornato in Uruguay.

