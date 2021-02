Lazio-Cagliari 1-0, gol e highlights: decide Immobile | Video

07 febbraio 2021 a

Basta un gol del "solito" Ciro Immobile a regalare tre punti alla Lazio, che nel posticipo domenicale della 21esima giornata di campionato ospita il Cagliari, in piena crisi di risultati. La rete dell'attaccante biancoceleste, messa a segno al 61' su assist di Sergej Milinkovic-Savic consente ai ragazzi di Simone Inzaghi di portare a casa l'intera posta in palio. Di seguito il video con gli highlights del gol.

Partita ben giocata dai padroni di casa, che hanno tirato in porta 10 volte, centrando 6 volte il bersaglio. Il risultato avrebbe potuto essere più rotondo, ma gli ospiti si sono difesi bene e sono riusciti a rimanere sempre in partita. La Lazio continua così la sua marcia trionfale, centrando l'ennesimo risultato utile consecutivo. E' dall'1-1 in casa del Genoa dello scorso 3 gennaio che i biancocelesti non falliscono un colpo: da allora è arrivato il 2-1 con la Fiorentina, lo 0-2 in casa del Parma, il 3-0 nel derby con la Roma, il 2-1 sul Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia, il 2-1 in casa contro il Sassuolo. Poi la sconfitta 3-2 a Bergamo con l'Atalanta nei quarti di finale di coppa Italia, vendicata pochi giorni dopo vincendo - sempre a Bergamo - per 1-3. E stasera l'1-0 contro un buon Cagliari, pur sempre in caduta libera.

Ora i biancocelesti, con 40 punti in 21 partite, salgono al quinto posto, lasciando il Napoli indietro di tre lunghezze. Notte fonda per il Cagliari che non vince una partita dal 25 novembre dello scorso anno: 2-1 in casa contro il Verona nel quarto turno di Coppa Italia. Da allora solo sconfitte e pareggi, l'ultimo dei quali in casa con il Sassuolo nei secondi conclusivi del match. Sardi fermi a quota 15 in classifica, terz'ultimi dietro a Parma e Crotone, fanalino di coda.

