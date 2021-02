Udinese-Verona 2-0, gol e highlights. Decidono l'autogol di Silvestri e Deulofeu | Video

07 febbraio 2021 a

Udinese-Verona finisce 2-0 al termine di una gara combattuta, ma dominata dai padroni di casa. I gol - di cui mostriamo di seguito i video con gli highlights -, tuttavia, sono arrivati solo nel finale: il primo provocato da un autogol di Marco Silvestri su tiro di Deulofeu (all'83' di gioco), e il secondo proprio da parte dell'attaccante, su assist di Molina (al minuto 92).

Con questa importante vittoria i bianconeri friulani salgono a 24 punti su 21 gare, all'11esimo posto in classifica, mentre il Verona resta fermo a 30 punti, in nona posizione. Come detto, partita quasi a senso unico per i padroni di casa, che sono andati al tiro 12 volte, contro i soli tre tentativi degli ospiti. Prima di questa partita l'Udinese era reduce da due importanti pareggi - raccolti sempre in casa prima contro l'Atalanta (1-1) poi con l'Inter (0-0) e dal successo esterno sul campo dello Spezia (0-1 con gol di De Paul su rigore). Una ritrovata continuità per i ragazzi di Luca Gotti, che tuttavia continuano a faticare sotto porta, riuscendo a capitalizzare molto poco il gioco offensivo creato. Un impasse a cui si è cercato di porre rimedio con l'acquisto dell'esperta punta spagnola Fernando Llorente (ex di Juventus e Napoli) e la contestuale cessione di Kevin Lasagna, proprio al Verona. Nella prossima sfida, in programma domenica 14 febbraio, i friulano faranno visita alle ore 12.30 alla Roma allo stadio Olimpico.

Continuità da trovare anche per i gialloblù che, prima della sconfitta di oggi, erano reduci dal ko per 3-1 in casa della Roma, dopo aver ottenuto sette giorni prima una vittoria con analogo risultato tra le mura amiche contro il Napoli. Prima ancora, altra sconfitta per 1-0 in casa del Bologna. Ora la prossima sfida è in calendario lunedì 15 febbraio alle ore 20.45, per il posticipo della 22esima giornata, in casa contro il Parma.

