Tennis, Sinner vince un altro torneo Atp e si avvicina alla posizione numero 30. A Melbourne piegato Travaglia nel derby

Nuova affermazione e altro salto nella classifica Atp per il tennista Jannik Sinner che si è aggiudicato il ’Great Ocean Road Open’, il torneo Atp 250 di Melbourne. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.36 del ranking e quarta testa di serie, alla sua seconda finale Atp consecutiva dopo il trionfo a Sofia dello scorso novembre, si è imposto per 76(4) 64, dopo due ore e 8 minuti di gioco, nel derby tricolore con Stefano Travaglia, n.71 Atp e alla sua prima sfida per il titolo in carriera. Si allunga dunque a dieci la striscia di match vinti di seguito dal Next Gen azzurro, a cavallo delle due stagioni. Grazie a questa affermazione

Sinner ritocca ancora il proprio best ranking salendo al numero 32 della classifica mondiale (a soli 41 punti dalla Top 30) e diventando il terzo azzurro dietro Berrettini e Fognini.

"Sono davvero felice di aver vinto a Melbourne e di iniziare la mia stagione in questo modo. Grazie alla mia squadra per essere sempre lì per me, non potrei fare a meno di loro. Inoltre, complimenti al mio connazionale Stefano Travaglia per il grande torneo Forza Italia", ha affermato Jannick Sinner ha commentando su Instagram il successo nella finale tutta azzurra del ’Great Ocean Road Open’ a Melbourne. "È ora di riposarsi prima del primo round agli Australian Open di domani", aggiunge il 19enne altoatesino.

Anche il tennista marchigiano scalerà posizioni diventando il numero 60 ATP, il suo best ranking. Nella storia del tennis italiano, per la settima volta nell’era Open, c'è stato un derby tricolore in una finale Atp. L’ultima volta risaliva al 1988 con Massimiliano Narducci che si aggiudicò il torneo di Firenze battendo Claudio Panatta. Un ritorno in campo in grande stile di Sinner che aveva giocato l’ultimo match a novembre vincendo il torneo di Sofia, ma che durante la quarantena di gennaio nella bolla di Adelaide si è allenato con Rafa Nadal e il lavoro con il fenomeno di Manacor è sicuramente servito.

