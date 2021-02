Milan-Crotone, probabili formazioni e dove vederla in tv. I rossoneri vogliono riprendersi il primato

07 febbraio 2021 a

Il Milan vuole riprendersi il primato in classifica. Questo pomeriggio, 7 febbraio, alle 15 a San Siro arriva il Crotone ultimo in classifica a 12 punti. Statistiche favorevole alla squadra allenata da Pioli, che ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il Crotone, l'ultima quella che si giocata all'andata allo Scida. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare a Kjaer e Brahim Diaz, all'ultimo momento restano fuori anche Tonali, fermato da una borsite e Bennacer alle prese con una borsite. Calhanoglu torna a disposizione ma non sarà schierato dal primo minuto. Dunque Pioli schiererà ancora Leao trequartista con Rebic e Saelemaekers dietro a Ibrahimovic. A centrocampo potrebbe essere schierato Meité vicino a Kessie.

In casa Crotone Stroppa dovrà fare a meno dello squalificato Messias. Golemic e Magallan sono in vantaggio su Djidji e Luperto mentre resta il dubbio legato alla possibilità di vedere subito in campo Ounas. Simy-Di Carmine dovrebbe essere la coppia favorita.

Il Milan deve rispondere all'Inter che dopo la gara di venerdì sera contro la Fiorentina si è presa la vetta. Tre punti che servono anche per dare un segnale alla Juventus in risalita dopo aver battuto la Roma. All'andata allo Scida fini 2-0 per i rossoneri con le reti messe a segno da Kessie e Brahim Diaz. Il Milan attualmente ha 46 punti, uno in meno dell'Inter che momentaneamente è al primo posto. Il Crotone, invece, chiude la classifica della serie A con 12 punti con solo 3 vittorie e altrettanti pareggi in questa prima parte della stagione. La squadra ha la peggior difesa con 46 gol subiti.

Queste le probabili formazioni. Milan: G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All.Pioli. Crotone: Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Eduardo, Benali, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine. All.Stroppa. Diretta Tv: Ore 15 Sky.

