Atletica, Zafrani d'argento ai campionati italiani indoor

La spoletina è seconda ad Ancona nella categoria Promesse del salto con l'asta

07 febbraio 2021

a

a

Ancora podio per la ventenne spoletina Francesca Zafrani ai campionati italiani di salto con l’asta. Dopo l’oro nella categoria allievi indoor, il bronzo nella categoria junior indoor e il terzo posto all’aperto fra le juniores, l’atleta tesserata per l’Arcs Cus Perugia ha messo al collo l'argento ai tricolori indoor di Ancona nella categoria Promesse. Zafrani, allenata da Giacomo Befani, ha chiuso la sua giornata a quota 390, fallendo poi il tentativo sui 4 metri e a parimerito con Giada Pozzato. A vincere il titolo italiano è stata Giuli Valletti Borgnini (Fiamme Gialle G.Simoni) che ha superato prima l’asticella 4 metri e poi a 4.10, mentre ha fallito i 4.15.

Alla fine della prima giornata sulla pista di Ancona, l’Umbria porta a casa anche il quinto posto di Federico Mogetti della Libertas Orvieto che ha corso i 1.00 in 4.01.34 fra gli Juniores, poi l’ottava piazza di Chiara Belfico dell’Arcs Cus Perugia ancora nei 1.500 Juniores in 4.41.75 e il nono posto di Elisabetta Baldelli nel salto in lungo con 5.43, ancora nella categoria Juniores,

