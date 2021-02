Il fuoristrada in Umbria nel 2021 si farà in tre

Ecco il programma: la SpoletoNorcia in MTB e le gravel di Scheggino e Castel Ritaldi

In Umbria si prova a guardare oltre l’ostacolo Covid-19 grazie al consolidato binomio cicloturismo-fuoristrada.

Nel 2021 saranno ben tre gli eventi di punta dove natura e turismo faranno la loro parte per dare la possibilità agli amanti delle due ruote di scoprire i luoghi incontaminati dell’Umbria a cura della SSD La SpoletoNorcia.

Il clou nel fine settimana del 5 settembre con La SpoletoNorcia in MTB del 5 settembre, preceduta dalla SpoletoNorcia Gravel a Scheggino il 20 giugno e in autunno un altro evento Gravel a Castel Ritaldi il 18 ottobre.

Così Luca Ministrini, responsabile organizzativo dei tre eventi: “Grazie anche all’ultima edizione de La SpoletoNorcia in MTB, ribattezzata per l'occasione con l'appellativo di BikeDays, abbiamo segnato un percorso ormai irreversibile, quello del Distretto, quello dello sviluppo del cicloturismo integrato con le ricchezze del territorio, artistiche ed enogastronomiche. E noi continueremo ad essere collaborativi con le istituzioni, rimanendo però una spina nel loro fianco, perché l’Umbria non si può permettere di farsi sfuggire questa opportunità ed è per questo che stiamo allargando il nostro raggio d’azione verso la promozione del gravel”.

La SpoletoNorcia in MTB e le due gravel rappresentano, dunque, una felice combinazione di eventi visti come un suggerimento di viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio a meri fini turistici. Ed è per questo che anche in tempi difficili che stiamo vivendo, si lavora con passione e puntiglio per renderli ancora più affascinanti ed innovativi.

