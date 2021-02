Benevento-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv. Ballottaggio tra Keita e Torregrossa

07 febbraio 2021 a

Benevento-Sampdoria apre la domenica della Serie A con il match all'ora di pranzo. Calcio d'inizio alle 12,30 del 7 febbraio al Ciro Vigorito di Benevento che all'andata vinse a Marassi al termine di un'avvincente rimonta. Pippo Inzaghi dovrà fare a meno di Letizia che a Genova decise il match. L'attaccante è alle prese con una lesione al flessore. I giallorossi torneranno al 4-3-2-1 abbandonando la difesa a tre. Il riferimento in avanti sarà Lapadula, supportato dai due trequartisti Insigne (favorito per una maglia da titolare su Iago Falque) e Caprari. A centrocampo in dubbio Hetemaj e dunque dovrebbero essere schierati Ionita, Schiattarella e Improta, ma anche Viola spera di partire dall'inizio. Torna invece a disposizione Tuia.

Ranieri è alle prese con il dilemma del partner d'attacco da schierare al fianco di Quagliarella. Il favorito per una maglia da titolare è Torregrossa che tuttavia resterà in ballottaggio con Keita Balde fino all'ultimo. Jankto favorito su Damsgaard per agire sull'out mancino, mentre Adrien Silva e Thorsby si giocano una maglia in mezzo al campo. Confermata in blocco la difesa a protezione della porta di Audero. Sempre out Gabbiadini.

All'andata la squadra di Inzaghi rimontò lo 0-2 iniziale firmato Quagliarella-Colley con la doppietta di Caldirola (all’esordio in Serie A) e il gran gol di Letizia nel finale poco dopo un palo colpito da Gabbiadini. Una partita spettacolare che "presentò" la squadra di Inzaghi al grande pubblico della serie A. Al momento la Sampdoria è a metà classifica 26 punti, mentre il Benevento e a 22 punti in zona tranquilla.

Queste le probabili formazioni. Benevento: Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi. Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Jankto; Quagliarella, Torregrossa All. Ranieri. Diretta tv: Ore 12,30 Dazn (numero 209 del satellite nel pacchetto Sky).

