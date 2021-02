Genoa-Napoli 2-1, gol e highlights. Doppietta di Pandev, inutile il sigillo di Politano

06 febbraio 2021 a

Settima sconfitta in campionato per il Napoli. Il Genoa sfrutta al meglio tutti gli errori della retroguardia partenopea e si prende tre punti preziosi per la corsa salvezza. Gran protagonista Pandev che firma la doppietta della vittoria: 2-1. Inutile il secondo tempo tutto cuore dei partenopei che però non riescono nella rimonta. Ora la panchina di Gattuso tornerà a traballare anche se la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia potrebbe essere l'ultima spiaggia del tecnico. Il Napoli si trova al quinto posto in classifica a quota 37 punti a -3 dalla zona Champions (ma una partita da recuperare, con la Juve). Il Genoa invece vola a +9 sulla zona retrocessione.

Nel primo tempo il Napoli crea e il Genoa segna. Il protagonista è un ex, Goran Pandev, che punisce gli svarioni della difesa partenopea segnando una doppietta. Rossoblù avanti all'11: Maksimovic sbaglia a impostare, Badelj ne approfitta per mettere Pandev a tu per tu con Ospina e il macedone non sbaglia (1-0). Il Napoli reagisce, impegna diverse volte Perin, con Petagna colpisce la traversa al 22'. Al 26' il raddoppio rossoblù: altra verticalizzazione, stavolta di Zajc, e ancora Pandev spietato (2-0). Il Napoli paga sicuramente l'assenza di Koulibaly in difesa - fermato dal Covid insieme a Ghoulam - ma gli errosi difensivi sono molto gravi.

A inizio ripresa Gattuso cambia il Napoli inserendo Osimhen e Insigne. I partenopei spingono per riaprire la partita, ci prova Politano e poi è clamoroso l'errore di Osimhen nel cuore dell'area. Perin si supera su un altro tentativo di Politano poi è Insigne a colpire il palo (78'). Alla fine la pressione partenopea paga e arriva il gol di Politano: l'esterno da dentro l'area fulmina il portiere rossoblù al 79' sfruttando l'errore del giovane Portanova (2-1). Il Napoli continua a premere ma non sfonda (che spreco Elmas al 93'): arriva un altro ko e il vertice della classifica si allontana.

