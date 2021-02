Larissa Iapichino, record U20 di salto in lungo: meglio di lei solo mamma Fiona May. Chi è

06 febbraio 2021 a

Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, migliora per tre volte il record italiano U20 indoor di salto in lungo fissandolo a 6.75 al quinto tentativo. Ad appena 16 centimetri dalla migliore prestazione assoluta in carriera della mamma (6.91).

Proprio la figlia d'arte è la grande protagonista dei campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona. Uno strepitoso esordio stagionale per la diciottenne delle Fiamme Gialle: dopo aver saltato 6,53 alla seconda prova e 6,70 alla terza, balza sino a 6,75. A soli cinque centimetri dal personale outdoor di 6,80 nella scorsa estate, mentre viene nettamente battuto il 6,40 stabilito nell’ultima edizione dalla fiorentina figlia d’arte. A livello assoluto quest’anno diventa seconda al mondo e in Europa, a due centimetri dal 6,77 di ieri dell’iridata tedesca Malaika Mihambo a Berlino, oltre che la seconda azzurra di sempre in sala: davanti c’è soltanto la mamma Fiona May (6,91). Il risultato di oggi è anche superiore alla migliore prestazione under 23 di Dariya Derkach (6,42 nel 2014). Qualcosa di mai visto e che lancia Larissa come asso della specialità nel futuro immediato. A iniziare dalle Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno in estate.

"Sono veramente tanto felice perché questa gara serviva per rompere il ghiaccio e capire il mio stato di forma e ora posso dire di star bene. La cosa che mi stupisce è che non c’è stato solo il 6,70, ma subito dopo il 6,75: misure che mi lasciano veramente contenta, vuol dire che sono costante su prestazioni importanti ed è davvero un buon segno" le parole di Larissa dopo il record che la fa diventare la seconda azzurra di sempre in sala: davanti c’è soltanto la mamma Fiona May (6,91). "Oggi sono arrivata tranquilla in pedana, ero cosciente di quello che stavo facendo: ho raggiunto un gradino in più della mia maturità agonistica e questo mi ha permesso di mantenere il controllo e la concentrazione in gara" ha raccontato. Larissa è figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino. ex astista e multiplista, ha 18 anni ed è nata a Borgo San Lorenzo. Abita a Firenze, frequenta l'ultimo anno del liceo Scientifico Vinci ed è una grande tifosa della Fiorentina.

