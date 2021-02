Atalanta-Torino 3-3, gol e highlights. Clamorosa rimonta dei granata | Video

06 febbraio 2021 a

Sei gol e una partita pazzesca a Bergamo. Il Toro rimonta tre gol all'Atalanta portando via tre punti. sembrava tutto facile per i nerazzurri che nel primo tempo si sono portati avanti 3-0 e sembravano padroni del campo. Ma nel finale del primo tempo c'è stata la grande reazione del Torino che ha accorciato due volte prima nell'intervallo. Nella ripresa è arrivato il pari poi, nel finale, i granata hanno sfiorato più volte il vantaggio.

L'Atalanta parte fortissimo e al 14' va a rete. Lancio di De Roon, Ilicic si presenta davanti a Sirigu e lo batte. Il gol viene prima annullato per una presunta posizione di fuorigioco poi convalidato dopo il check al Var. Quattro minuti dopo l'Atalanta colpisce ancora palla di Malinovskyi per Muriel che taglia l'area e trova sul secondo palo Gosens. Il suo destro da posizione molto defilata viene toccato da Sirigu ed entra in rete. Altri due minuti e la dea infierisce con Muriel: con Sirigu che si oppone alla prima conclusione ma riesce solo a respingere. Il colombiano lo batte con lo scavetto al secondo tentativo. Subito dopo c'è un gesto di fair play di Belotti che fa togliere un giallo a Romero ammettendo di non aver subito fallo.

Nel finale del primo tempo i granata si risvegliano conquistando un rigore per una trattenuta di Palomino su Belotti. Il Gallo si fa respingere il rigore ma segna sulla respinta. Prima dell'intervallo il Toro accorcia ancora:conclusione di Mandragora, fortissima, che sbatte sulla traversa. Sulla respinta si avventa Bremer che riapre la gara. Al 70' il Torino vicinissimo al pari con Singo che colpisce la traversa con una conclusione da fuori. All'84' arriva il pari firmato da Bonazzoli. Un'altra rimonta per il Torino che sale a 20 punti. L'Atalanta resta settima a quota 37 insieme alla Lazio.

