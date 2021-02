Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv. Duello spagnolo tra Morata e Borja Mayoral

06 febbraio 2021 a

Juventus-Roma è il big match della seconda giornata di ritorno. Calcio d'inizio alle 18 del 6 febbraio. All'Allianz Stadium i bianconeri cercano la vittoria per scavalcare i giallorossi che sono terzi in classica a 40 punti, uno in più di loro. La Juventus dovrà fare a meno, come detto da Pirlo nella conferenza stampa della vigilia, di Dybala e Ramsey che non sono a disposizione per guai fisici. La squadra vuole sfruttare la striscia positiva iniziata dopo il ko con l'Inter. In avanti Cristiano Ronaldo, che ha festeggiato i 36 anni venerdì, avrà al suo fianco Morata. A centrocampo non ci sarà Bentancur squalificato e dunque spazio a Rabiot e Arthur. Sugli esterni McKennie e Chiesa.

In casa Roma in settimana è stato risolto il caso Dzeko. L'attaccante bosniaco ha fatto la pace con mister Fonseca, tuttavia questa sera è destinato alla panchina. Gli sarà preferito Borja Mayoral che nell'ultima partita contro il Verona è stato decisivo. "Con Dzeko abbiamo parlato, si è allenato, ma il capitano sarà Cristante", ha detto l'allenatore portoghese. Infatti anche il nuovo capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, non sarà della partita perché squalificato. La Roma dovrà fare a meno anche di Smalling infortunato. Fonseca è intenzionato a schierare un centrocampo a 5 con Cristante, Villar e Veretout in mediana, Spinazzola e Karsdorp sulle fasce. In avanti Mayoral con alle spalle Mkhitaryan. I giallorossi devono sfatare il tabù con le "grandi". Finora solo pareggi o sconfitte. All'andata, allo stadio Olimpico, finì 2-2 con la Roma avanti due volte grazie a Veretout che sfiorò la vittoria sprecando diverse occasioni con Dzeko.

Queste le probabili formazioni. Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Roma: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca. Diretta tv: Ore 18 Sky (canali 202 e 251).

