Sassuolo-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in tv. De Zerbi ritrova Berardi

Il Sassuolo ospita lo Spezia alla Mapei Arena. Calcio d'inizio alle 15 del 6 febbraio. De Zerbi ritrova Berardi dal primo minuto mentre Italiano si affida ancora all'attaccante bulgaro Galabinov che andò a segno nella gara d'andata. Come detto Berardi tornerà a disposizione ma è difficile un suo impiego dal primo minuto. De Zerbi tuttavia potrebbe utilizzarlo per 20 minuti nella ripresa. In difesa torna Chiriches che tuttavia dovrebbe accomodarsi in panchina. La coppia di centrali sarà ancora quella con Ferrari al fianco di Marlon. In avanti confermatissimo Caputo con alle spalle i trequartisti Traoré, Djuricic e Boga, che a Cagliari è tornato al gol. Maxime Lopez è squalificato.

Per quanto riguarda lo Spezia Italiano ritrova Terzi e Marchizza, che giocheranno in difesa rispettivamente da centrale e da terzino sinistro. A centrocampo ballottaggio tra Ricci e Agoumé con il primo favorito. Sono out invece sia Pobega che Saponara, due pedine importanti per la formazione bianconera. fermo per infortunio anche Nzola. Il tridente d'attacco sarà composto da Verde, Galabinov e Gyasi. Il tecnico proporrà il classico 4-3-3 che ha contraddistinto la squadra nella prima parte della stagione. Quella di Italiano è una squadra che non rinuncia mai a giocare così come gli emiliani: insomma si prospetta una gara all'insegna del buon calcio con due compagini che difficilmente rinunciano alla giocata e che non si chiudono. All'andata a Cesena finì 4-1 per gli emiliani a segno con Djuricic, Berardi su rigore, Defrel e Ciccio Caputo. Di Galabinov l'unico gol dei liguri.

Queste le probabili formazioni. Sassuolo: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Spezia: Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano. Diretta tv: Ore 15 Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 253. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

