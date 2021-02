Atalanta-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv. Emergenza a destra per Gasperini

06 febbraio 2021 a

L'Atalanta vuole rialzarsi immediatamente dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro la Lazio. A Bergamo arriva il Toro di Nicola, con il nuovo allenatore che va a caccia della prima vittoria. Calcio d'inizio alle 15 del 6 febbraio. Non sono convocati sia Hateboer per un fastidio legato a una vecchia microfrattura sul piede, sia Maehle. Il tecnico ha due possibilità: alzare Toloi sulla linea di centrocampo schierandolo all'esterno oppure spostare Gosens, che rientra dopo un turno di squalifica, a destra con il giovane Ruggeri che invece andrà ad occupare la fascia sinistra. Freuler dovrebbe essere lasciato a riposo con Pessina favorito per una maglia da titolare. le due punte dovrebbero essere Ilicic e Zampata con Malinovsky alle spalle. Prima convocazione per il nuovo acquisto Kovalenko. Gasperini in conferenza stampa ha ammesso che deve tenere conto comunque dell'impegno in Coppa Italia.

Per quanto riguarda il Torino, Nicola ha deciso di schierare dal primo minuto il nuovo arrivato Madragora. "Lo conosco bene e potrà darci delle soluzioni diverse", ha detto il tecnico nella conferenza stampa pre gara. Non ci sarà Ricardo Rodriguez che non ha preso parte alla rifinitura per dei problemi gastro-intestinali. In difesa torna Izzo mentre c'è il ballottaggio tra Lyanco e Nkoulou da risolvere, con il secondo favorito. Davanti spazio a Zaza e Belotti. All'andata, alla second giornata di Campionato, allo Stadio Olimpico di Torino ebbero la meglio i nerazzurri. Ci fu una doppietta di Belotti per il Toro, ma l'Atalanta rispose con Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon portando dunque a casa i tre punti.

Queste le probabili formazioni. Atalanta: Gollini; Romero, Caldara, Palomino; Toloi, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola. Diretta Tv: Dalle 15 Sky Sport (202, 249, 252 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre),

