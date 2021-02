Fiorentina - Inter 0-2, gol e highlights. A segno Barella e Perisic

05 febbraio 2021 a

Finsice 0-2 la sfida tra la Fiorentina e l'Inter. Gara senza grandi tatticismi e tutto sommato aperta, in particolare nella prima fase. All'inizio nerazzurri più incisivi e manovrieri, ma i padroni di casa reagiscono. A sbloccare il risultato ci pensa però Barella con un gran gol. La rete del vantaggio interista viene messa a segno al 31'. Schema dal calcio d'angolo, palla a Barella che è bravo a controllare e dal limite batte Dragowski con un destro a giro sul palo lontano.

Un gran gol che sblocca la partita. Poi la Fiorentina reagisce, ha un paio di occasioni, va vicina al pareggio ma non riesce a gonfiare la rete ed è costretta ad andare negli spogliatoi sotto di una rete al 45'. Nella ripresa i viola partono a testa bassa e aumentano il ritmo ma dopo sette minuti subiscono la seconda rete. E' Perisic a finalizzare una travolgente azione di Hakimi, che spinge a destra e una volta in area, mette al centro. Perisic sul secondo palo insacca indisturbato. 0-2 e strada che diventa nettamente in salita per i padroni di casa. La Fiorentina reagisce, ci prova, ma concede il fianco e rischia a più riprese di subire il terzo gol. Finisce 0-2.

Per la squadra di Conte è una vittoria preziosa. L'Inter conquista tre punti importanti che valgono al momento il primo posto in classifica. I nerazzurri salgono a quota 47 e scavalcano il Milan che è un punto sotto. Ovviamente i rossoneri devono ancora scendere in campo. Lo faranno domenica 7 febbraio alle ore 15 contro il Crotone, in casa. Una partita teoricamente non complicata per la formazione di Pioli, visto che l'avversario è il fanalino di coda e sulla carta dovrebbe essere l'avversario meno complesso. Ma in questo complesso campionato di serie A le certezze sembrano sempre meno e quindi ai rossoneri servirà la massima concentrazione per conquistare il successo e i tre punti fondamentali per tornare in testa.

