Basket, in serie C Silver le umbre vogliono annullare la stagione

In C Gold il Todi vuole giocare ma Virtus Assisi, Ubs e Valdiceppo sono contrarie

La voglia di giocare c’è, ma va di pari passo con la consapevolezza che sarebbe un’impresa titanica dare seguito ai campionati in un lasso di tempo strettissimo e con tante restrizioni da seguire, dovute ai protocolli anticovid, giustamente stringenti. Per questo, 13 società su 16 della C Silver Umbria e Marche di basket, hanno espresso la volontà di annullare il campionato che dovrebbe partire il 7 marzo. Soltanto Porto San Giorgio, Jesi e Fossombrone si sono dette favorevoli ad una ripresa delle gare. Le squadre si stanno allenando, ma i tempi sono stretti e la decisione di chiudere il campionato entro il 20 giugno, non aiuta a creare fiducia per la ripresa dell’attività. Fra le 13 formazioni che hanno sostenuto la proposta di non far partire il campionato, ci sono anche le quattro umbre, ovvero Perugia, Fratta, Gualdo e Ellera. Intanto si attendono novità sui protocolli gara anti Covid della Federazione pallacanestro italiana per rendere il quadro più chiaro e si attende anche una posizione netta dei vertici in merito alle richieste delle società che non vogliono perdere il titolo sportivo. Quindi, la soluzione non sarebbe la rinuncia al campionato, ma l’annullamento della stagione. Allo stesso tempo, le società stesse, sarebbero disposte a disputare un torneo ridotto, una Coppa del centenario, dicono, per festeggiare i 100 anni della Federbasket. Naturalmente, le società sono pronte anche a rispettare le decisioni della Fip. Situazione analoga si sta vivendo anche per il campionato di C Gold. L’Umbria, anche in questo campionato che conta pure su squadre Marchigiane e Abruzzesi, presenta quattro formazioni. Ubs, Virtus Assisi e Valdiceppo sono fra le nove firmatarie di un documento con il quale si chiede di annullare la stagione, mentre il Todi è disposto a scendere in campo. Le proposte, dunque, sono in campo e la posizione delle società è chiara, ora è tempo di decidere cosa si deve fare, non si può più rimandare.

