Napoli-Atalanta 0-0: highlights della la semifinale di andata di Coppa Italia | Video

Finisce a reti inviolate lo scontro tra Napoli e Atalanta, gara di andata della semifinale di Coppa Italia 2020/2021 giocata allo stadio recentemente intitolato a Diego Armando Maradona. Di seguito il video con alcuni highlights dell'incontro, trasmesso in chiaro su Rai1. Gara ben giocata da entrambe le squadre, che tuttavia - malgrado i numerosi tentativi - non sono riuscite a segnare. Occasione persa per il Napoli, tra le mura amiche; al tempo stesso gli uomini di Gattuso, segnando almeno un gol la prossima settimana, potrebbero essere avvantaggiati in vista della qualificazione alla finale, che si giocherà con la vincente tra Juventus e Inter (ieri la vittoria per 2-1 dei bianconeri in trasferta).

La semifinale di Coppa Italia è l'unico turno a giocarsi sulla doppia sfida: mercoledì prossimo, quindi, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia le due squadre torneranno a sfidarsi. La finale, invece, si giocherà in gara unica e la vincente sarà qualificata di diritto alla prossima Europa League, nonché potrà giocare la prossima Supercoppa Italiana contro la vincente del campionato di Serie A. Martedì prossi, invece, allo Juventus Stadium di Torino si disputerà la gara di ritorno tra i bianconeri e l'Inter, per cui gli ospiti dovranno dare il meglio di sè per ribaltare la sconfitta di ieri sera subita attraverso i due gol di Cristiano Ronaldo.

Il tabellino Napoli: Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme (21’ st Elmas), Hysaj; Politano (21’ st Petagna), Lozano (37’ st Osimhen), Insigne (23’ st Zielinski). A disp. Meret, Contini, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Lobotka, Cioffi. All. Gattuso.

Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina (28’ st Pasalic); Muriel (28’ st Ilicic), Zapata (35’ st Lammers). A disp. Gelmi, Rossi, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk. All. Gasperini. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Note: ammoniti Romero (A), Koulibaly (N).

