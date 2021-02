Arezzo-Gubbio 0-1, eurogol nella ripresa di Pasquato

Foto: simone grilli

Magia del fantasista rossoblù e Torrente torna al successo dopo due ko consecutivi

Luca Mercadini 03 febbraio 2021 a

Il Gubbio torna al successo e mette i play off nel mirino, l'Arezzo continua a perdere e resta sconsolatamente ultimo nonostante la campagna acquisti sfavillante. Torrente dopo due ko consecutivi con Modena e Samb riassapora la gioia della vittoria, Stellone non riesce a invertire la rotta e perde la terza gara di fila della sua gestione. A decidere la sfida del Città di Arezzo ci pensa Pasquato. Il trequartista eugubino, a inizio ripresa, raccoglie con il sinistro uno spiovente da fuori area e di destro supera Sala con un pezzo di altissima scuola. La squadra di casa prova generosamente a riportare le sorti della gara in parità ma i rossoblù, seppur privi di tre pezzi da novanta (Malaccari, Megelaitis e Signorini), controllano senza troppi affanni.

