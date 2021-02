Palermo-Ternana 1-1, Falletti replica alla rete di Lucca

Foto: foto principi

Tutto nella ripresa al Barbera, rossoverdi ancora imbattuti

03 febbraio 2021

Questa volta non è arrivata una vittoria ma un pareggio. Ottimo, considerato che a Palermo nella storia della Ternana è sempre stata dura e che i rosanero di Boscaglia erano passati per primi in vantaggio, cosa che non capita tanto facilmente ai rossoverdi di Lucarelli. La rete di Lucca a inizio ripresa poteva costare cara, ma le Fere hanno invece saputo reagire e al 29' Falletti, al centro stagionale numero 11, ha firmato il gol del pareggio. L'ex di turno, un lusso per la categoria, ha saputo approfittare di un errore della difesa di casa e ha insaccato di prepotenza dall'interno dell'area. Ora la Ternana tornerà in campo lunedì 8 al Liberati, in diretta su Rai Sport alle 21, contro la Casertana.

Così in campo

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Palumbo, Damian; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. All.: Lucarelli.

