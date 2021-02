Umbria ciclismo, ecco la squadra completa del presidente Alunni

Monia Baccaille sresta responsabile delle rappresentative regionali. Tutti gli altri tecnici

Lorenzo Fiorucci 03 febbraio 2021 a

a

a

Monia Baccaille adesso abita a Roma, ma è sempre legata a doppio filo con l’Umbria. La campionessa italiana di ciclismo del 2009 marscianese, è stata confermata nel ruolo di tecnico regionale e quindi si occuperà ancora delle rappresentative umbre, Juniores, Allievi ed Esordienti femminili e maschili. Al suo fianco avrà i componenti della commissione tecnica che ha come responsabile Sandro Latini. Per il settore strada il collaboratore è Sergio Spagliccia, per la pista Riccardo Proietti e per la Moutain Bike Leonardo Chieruzzi. Il coordinatore è Enzo Amantini, Luca Giovagnoni segretario. Il comitato regionale presieduto da Massimo Alunni ha creato anche altre commissioni che si occuperanno dello sviluppo del ciclismo in Umbria. “Sono felicissima per la conferma arrivata dal comitato regionale” racconta Monia Baccaille, poliziotta penitenziaria a Roma, “E’ anche un riconoscimento per quanto fatto nella mia carriera. Vogliamo dare continuità al lavoro cominciato tre anni fa. Ci sono tanti giovani promettenti come Samuele Scappini, tanto per citarne uno, che è fra gli Allievi migliori e speriamo di continuare ad avere ottimi risultati anche con le ragazze. Aumentano i tesserati e quindi possiamo avere la possibilità di lavorare con più giovani”

COMMISSIONE GIOVANISSIMI Iade Meocci (presidente), Mirko Bruno (componente). Andrea Pastorelli (referente).

COMMISSIONE GIOVANILE STRADA Fabio Governatori (presidente), Marco Cardarelli (componente). Riccardo Belia (referente).

COMMISSIONE GIOVANILE PISTA Diego Bacchettini (presidente). Massimo

Alunni (referente).

COMMISSIONE GIOVANILE MTB Germano Cozzari (presidente), Stefano Bertolino (componente). Massimo Alunni (referente).

COMMISSIONE FEMMINILE Monia Baccaille (coordinatrice), Alice Calderini

(componente). Monia Falcinelli (referente).

AMATORI STRADA Marco Orsini (presidente), Giacomo Baruffa (componente),

Luigia de Simone (componente), Massimo Alunni (referente).

AMATORI MTB Marco Gorietti (presidente), Roberto Cocchieri (coordinatore),

Leonardo Chieruzzi (componente XC), Roberto Bianchetti e Pierluigi Ascani (componenti Dh, E-Biky, Enduro), Ernelio Massarucci (referente).

CICLOTURISMO Emiliano di Battista (presidente), Luca Ministrini (referente).

DIRETTORI SPORTIVI Marco Minni (presidente), Riccardo Belia (referente).

DIRETTORI DI CORSA Enzo Amantini (presidente), Luigi Perugini (componente), Marino Casini (componente), Luciano Bracarda (referente).

PARACICLISMO Francesco Masciarri (Presidente).

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA Diego Tosti (Presidente), Walter Visciola (componente), Giovanna Cellini (segretaria).

COORDINATORE TECNICO GIOVANILE CENTRO STUDI REGIONALE Maurizio Bonomi

GIUDICE SPORTIVO Aurelio Proietti (sarà ratificato come da normativa vigente

dal Consiglio Federale).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.